Óscar TabárezDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 00:00

A Seleção do Uruguai se despediu da Copa América, eliminada pela Colômbia nos pênaltis, depois de empate sem gols. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, as coisas não andam bem, ocupa a quarta posição, última para classificação direta, com duas vitórias em seis partidas, e a pressão para mudanças imediatas é grande. O técnico Óscar Tabárez (foto) aparenta cansaço, não encontra soluções para problemas da equipe e seus métodos são questionados. O pior é que uma troca agora, a menos de um ano e meio para o Mundial, seria uma incógnita porque o novo comandante só teria aqueles poucos dias das Datas Fifa para a nova montagem e essa deve ser a dúvida dos dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol. O fato é preocupante porque revela decadência de uma das potências do continente. Alerta para Brasil e Argentina, que ainda se mantêm no pedestal amparados pela tradição e dependentes de duas grandes estrelas, Neymar e Lionel Messi.

JOVEM FLU

O Flamengo dominou a partida durante o primeiro tempo, obrigou o goleiro Marcos Felipe a trabalhar e o zagueiro Rodrigo Caio mandou de cabeça uma bola no travessão, mas o gol não saiu. No segundo tempo, o vento virou com a entrada de Nenê, Luiz Henrique e o garoto André na equipe do Fluminense. A partir daí, o Tricolor cresceu enquanto o Flamengo baixava o ritmo. No fim, Luiz Henrique varreu a defesa, rolou para o meio, a zaga dormiu e André guardou. Merecida vitória do Fluminense por 1 a 0, em São Paulo.

PEDALADAS

Athletico-PR e Red Bull Bragantino se aboletaram nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e de lá não querem sair. No pior dos cenários, querem vagas diretas na Copa Libertadores.

O técnico Fernando Diniz pega mais um gancho, suspenso por reclamações na derrota do Santos para o América.

Diego Aguirre é bola da vez no caso de Oscar Tabárez deixar o comando da seleção do Uruguai.

BOLA DENTRO

O Red Bull Bragantino ganha do São Paulo, de virada, por 2 a 1, e mantém a liderança invicta no Brasileirão, mostrando para a galera que não veio a passeio. É a Zebra Alada.

BOLA FORA

Mais uma vez, o Flamengo baixa de rendimento no segundo tempo e paga por isso. Já tinha sofrido pressão do Cuiabá, apesar da vitória. Algo está errado.