Brazil's Neymar (top) and Argentina's Giovani Lo Celso fall as Uruguayan referee Esteban Ostojich looks on during the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)AFP

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 22:54

Em uma decisão marcada pela desorganização no Maracanã, com pessoas aglomeradas em portões que dão acesso ao estádio para conseguir a credencial para assistir ao jogo das arquibancadas, Brasil e Argentina protagonizaram uma final de Copa América com muita rivalidade, discussões e lances com emoção.

Apesar de toda a garra dos brasileiros, o título acabou ficando com os argentinos, marcando a primeira conquista de Lionel Messi com a sua Seleção. O gol do título foi marcado por Di Maria, após bobeada de Renan Lodi, ainda no primeiro tempo.

A seleção brasileira começou melhor no jogo, tendo a posse de bola e se impondo diante dos argentinos. Aos oito minutos, a equipe de Tite mostrou o cartão de visita com uma jogada ensaiada. Renan Lodi arremessou para Richarlison, que, de costas, serviu a Neymar. Ele entrou na área com a bola, mas perdeu o controle e foi desarmado.

Instantes depois, os brasileiros chegaram com perigo mais uma vez. Renan Lodi foi acionado na esquerda, mas o passe de Neymar saiu forte demais. O lateral brasileiro se esticou, deu carrinho para pegar e cruzou na área para Richarlison, e o atacante quase conseguiu chutar a gol.



A partida em um determinado momento ficou picotado, com muitas faltas fortes no meio de campo e muita briga pela bola, com a Argentina tentando "catimbar" a partida. E, aos 21, eis que os hermanos conseguem abrir o placar, após uma bobeada de Renan Lodi. De Paul lançou para Di María, que contou com bobeira do lateral para sair frente a frente com Ederson. Por cobertura, com categoria, balançou a rede.

Aos 31, Messi levou perigo ao gol do Brasil. O volante Fred vacilou no campo de ataque e deu passe errado. O camisa 10 argentino puxou contra-ataque e finalizou de fora da área, de canhota. A bola passou ao lado. Depois, a partida voltou a ficar truncada, com jogadores se encarando e trocando farpas, como costuma ser duelos entre brasileiros e argentinos.

A segunda etapa começou com o mesmo roteiro que terminou o primeiro tempo: muita "catimba", faltas desnecessárias no meio de campo e poucos lances de inspiração. Messi, no lado da Argentina, e Neymar, pelo Brasil, eram os jogadores quem mais buscavam fazer algo diferente no duelo. O camisa 10 brasileiro sofria com a forte marcação adversária.

Aos oito minutos, Neymar carregou por dentro e fez passe açucarado para Richarlison. Dentro da área, ele dominou e encheu o pé de direita. Martínez faz ótima defesa e salvou a Argentina. Aos 17, Tite colocou Vinicius Junior no lugar de Everton Cebolinha, e o atacante do Real Madrid entrou muito bem, infernizando o setor defensivo dos hermanos.

Na segunda metade do segundo tempo, o Brasil foi para cima da Argentina na base do desespero, com pouca organização e correndo contra o relógio para tentar ao menos o empate. Mas a tentativa foi em vão, e o título da Copa América ficou para os argentinos.

Após o apito final, Neymar, que novamente bateu na trave em uma competição com a seleção brasileira, chorou bastante no campo. A cena comoveu outros atletas da seleção brasileira, que tentavam dar força ao camisa 10.

Por ter conquistado a Copa América, a Argentina faturou US$ 10 milhões, cerca de R$ 52 milhões. O Brasil, com o vice, levou para casa "apenas" US$ 1,1 milhão, em torno de R$ 5,7 milhões.