Mercado, de 34 anos, chega como curinga e se coloca à disposição para jogar como zagueiro e lateral-direitoRicardo Duarte/Internacional

Publicado 12/07/2021 17:14

Porto Alegre - Quinto reforço do Internacional para a temporada, o zagueiro Gabriel Mercado foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira. Antes da cerimônia, ele compareceu ao CT Parque Gigante e vestiu a camisa colorada pela primeira vez para a sessão de fotos no Beira-Rio. Experiente, o defensor, de 34 anos, tem passagem pela seleção da Argentina e chega confiante em Porto Alegre.

"Sou um jogador que gosta de competir. Sempre tento dar o máximo. Assim foi toda a minha carreira e não conheço outra forma de ser um jogador profissional, dentro e fora de campo. Tenho uma vida regrada e essas coisas foram a que me fizeram conseguir o que eu consegui", ressaltou.

A contratação foi um pedido do técnico Diego Aguirre, que comandou Mercado no Al-Rayyan, do Catar. Distante do G-4 do Campeonato Brasileiro, o Inter, 15º colocado, com 11 pontos, ainda não se afirmou na competição e busca reforços para engrenar. Além da experiência, Mercado aumenta o leque de opções da comissão técnica pela característica de desempenhar outras funções.

"Trabalhei com o Diego (Aguirre) no Catar. Ele me trouxe para atuar de central, mas, ele sabe que, esporadicamente, posso atuar na lateral. Se ele necessitar, não tenho problema e me adapto ao que o treinador decidir", destacou Mercado.

Com previsão de estreia em agosto, o zagueiro conta com uma 'legião' estrangeira para acelerar a adaptação e aprender o novo idioma com os compatriotas argentinos Victor Cuesta e Renzo Saravia. No entanto, o amigo D'Alessandro, ídolo do clube gaúcho, é a sua maior referência.

"Sou amigo do Andres, que é ídolo do clube. Ele me chamou para jogar aqui, mas estava na Espanha e não podia. Agora surgiu a chance. Após falar com o treinador e o clube, voltei a falar com ele, que me disse maravilhas. Victor e Renzo também. Mas o grupo me tratou muito bem desde quando cheguei. Isso é muito perto. Me dá muita vontade de trabalhar. Andrés, lamentavelmente, não está mais. Mas quem sabe, no futuro, regresse a sua casa", revelou Mercado.