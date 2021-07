Marlon - Lucas Mercon / Fluminense

MarlonLucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/07/2021 17:22

Rio - O Fluminense ganhou oficialmente mais uma opção para a lateral esquerda. Marlon, de 24 anos, teve sua nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) e com isso voltou a ser oficialmente jogador do clube carioca.

No entanto, o atleta ainda não pode fazer sua reestreia. Com a abertura da janela de transferências internacionais só no início de agosto, Marlon, que vem treinando junto ao elenco principal, ainda terá que esperar um pouco para fica à disposição de Roger Machado.



Ainda não está descartada uma transferência do atleta. Contratado junto ao Criciúma em 2017, Marlon oscilou muito no Fluminense e acabou sendo emprestado para clubes do futebol português e turco. Após fim de contrato, ele retornou ao Tricolor.