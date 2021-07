Roger Machado. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Roger Machado.Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/07/2021 17:21

Rio - O confronto entre Fluminense e Cerro Porteño, pelas oitavas da Libertadores, às 19h15, em Assunção, no Paraguai, vai marcar o reencontro entre o técnico Roger Machado e Arce, técnico do Cerro. Os dois jogaram juntos no Grêmio.

Roger revelou que não tem tido contato com o Arce, desde o sorteio da Libertadores, além disso, rasgou elogios ao treinador do Cerro Porteño.

Publicidade

"Privilégio de estarmos em lados opostos depois de estarmos juntos em campo. Foi um dos grandes amigos que fiz no futebol. Rotineiramente nos falamos, mas nas últimas semanas poucos fizemos contato", disse o técnico Roger Machado.

Nesta segunda-feira, o Fluminense finalizará a preparação, que ainda há dúvidas para o ataque, onde o atacante Fred está lesionado e fará teste para ver se tem condições de retornar ao campo. O mesmo acontece com Abel e Bobadilla que estão no mesmo processo para serem relacionados. A tendência é de que Lucca seja titular no confronto contra o Cerro Porteño.