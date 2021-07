Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Publicado 11/07/2021 18:50

Rio - Mesmo de férias, o apresentador da Band, Neto não deixou de comentar a derrota da seleção brasileira na final da Copa América. O ídolo do Corinthians detonou a equipe que acabou sendo derrotada pela Argentina na decisão do último sábado no Maracanã.

"Estou de férias e meio avesso com as coisas que estão acontecendo no futebol. Mas acompanhei essa final da Copa América e uma situação ficou muito clara pra mim: a Seleção do Tite e do Neymar é o time da CBF, uma entidade privada que comprovadamente se envolveu em muita corrupção. Não me representa como brasileiro", afirmou.



O ex-jogador fez questão de dar os parabéns para a Argentina e também para Lionel Messi. "A Argentina ganhou do time da CBF e fez isso merecidamente. O Messi também merecia uma conquista pela Seleção dele por tudo o que representa ao esporte. Isso é fato!", disse.