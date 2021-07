Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:13

Rio - Neto celebrou a vitória que teve na Justiça contra a ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel, que processou ele a Band pedindo direito de resposta após ter sido criticada pelo apresentador. Na época, Neto saiu em defesa de Casagrande, que fez um texto detonando atitudes de Ana Paula.

Em entrevista ao "Notícias da TV", Neto vibrou com a decisão da Justiça e afirmou que em momento nenhum chegou a ofender a ex-jogadora.

"Parabéns ao advogado da Band, que é um baita corintiano gente boa. Eu não quero falar nada demais. Se eu tivesse perdido, estava tudo certo, porque ela iria ter o direito. Mas eu acho que, numa democracia, e estamos em democracia, eu tenho direito de colocar a minha visão, a minha fala, defender ou não um amigo [Casagrande]. Não faltei com respeito, não faltei com credibilidade. Não falei com cunho político. Hoje em dia as pessoas estão muito nisso, né?", disse Neto.

"Mas eu estou feliz, muito feliz. Vou até tomar uma champagne", brincou.

Além do direito de resposta na TV, Ana Paula também exigia uma retratação no Youtube e no site do programa "Os Donos da Bola".Havia também um pedido de indenização em R$ 10 mil.