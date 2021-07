Thiago Silva - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Em entrevista coletiva, o zagueiro Thiago Silva projetou a decisão da Copa América contra a Argentina, no sábado (10), às 21h, no Maracanã. Caso conquiste o torneio, será o 30º título da carreira do jogador.

"Brasil x Argentina é sempre muito especial de ser jogado. Nem se fala nesse momento, uma final de Copa América, que diz várias coisas. São duas seleções que, na minha visão, são as duas melhores da América do Sul neste momento. nada mais justo doque se enfrentar numa ifnal de copa america. Ja passei momentis especiais no maracana, de gloria, mas também tristes como a final da Libertadores. Essa final pode coroar os momentos que passei de felicidade e mesmo aqueles de tristeza", disse o zagueiro.

Além disso, o zagueiro foi questionado sobre os 10% de público permitidos para estarem na final da Copa América.

"Independente do público ou não, o mais importante é que a gente está super preparador, fica outro contexto, apesar de todo o contexto, a capacidade de 10% do estádio. Mas, para quem não tinha nada, é uma motivação a mais, vai ter um ambiente voltando ao normal, a gente sabe que não é o ideal, mas tem que acontecer como na Europa, de voltar pouco a pouco. E dizer que vamos fazer nosso melhor como sempre fizemos para festejar no Maracanã com esses 10% da capacidade".

O zagueiro aproveitou para rasgar elogios a Messi, dizendo que é a atração da partida, mas ressaltou o momento e importância de Neymar para o confronto.

"Messi é um jogador indispensável, que faz a diferença. É claro que a gente tem que cuidar dos jogadores que passam a bola para o Messi, de criação, e ter atenção redobrada, jogador desse nível desequilibra, como o Neymar desequilibra pra gente. Acredito que vai ser um grande confronto, mas espero que o Neymar esteja em um dia mais inspirado".