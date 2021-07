Gerson foi apresentado - Reprodução

Gerson foi apresentadoReprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:35

Rio - O meia Gerson, de 24 anos, foi apresentado como reforço do Olympique de Marselha nesta sexta-feira. Ao falar sobre sua adaptação no novo clube, o brasileiro afirmou que conversou com alguns novos companheiros de equipe.

Publicidade

"Sei que o Marselha é um clube muito grande. Procurei perguntar a alguns jogadores que eu conhecia, que já tinham jogado aqui, e me falaram que a torcida é muito calorosa, assim como no Flamengo, que é um clube muito grande, que tem muita pressão", afirmou.



O Olympique é considerado um dos maiores clubes da França. Ao falar sobre a pressão, Gerson falou sobre sua experiência de defender o clube com a maior torcida do Brasil.

Publicidade

"É bom ter pressão porque você vê que tem pessoas que dão a vida pelo clube e você não pode fazer diferente, tem que fazer o mesmo. Como joguei no Flamengo, estou acostumado com isso e não me incomodo de forma alguma. É importante pro jogador", disse.