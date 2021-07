Maracanã - Foto: Divulgação

Publicado 09/07/2021 13:13

Rio - A final da Copa América entre Brasil e Argentina, neste sábado, no Maracanã, contará com público. Em entrevista ao canal TyC Sports, o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, afirmou que a decisão terá cerca de 2200 torcedores do país vizinho. As entradas não serão comercializadas, mas sim distribuídas.

"Há muitas consultas de argentinos que querem vir (ao Brasil). É só para residentes. Há 18 mil argentinos residentes no Rio de Janeiro, mas é para residentes argentinos no Brasil. São 2.200 lugares, que não são ingressos, mas sim credenciais que vão ser entregues no próprio Maracanã", declarou Scioli.

Para ingressar no estádio, os torcedores precisarão se submeter a testes de antígeno, de resultado mais rápido, próximo ao Maracanã. A Prefeitura do Rio liberou que a decisão tivesse 10% de público.