Benfica - 2 títulos (1960–61 e 1961–62). Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:00

Portugal - A temporada ainda não começou mas o clima no Benfica é bastante tenso. Após a detenção do presidente Luís Filipe Vieira, suspeito de fraudes fiscais, um problema envolvendo o técnico Jorge Jesus e o jogador croata Filip Krovinovic agitou o ambiente no clube lusitano. O atleta teria xingou o ex-treinador do Flamengo e acabou afastado do elenco.

Tudo aconteceu após o jogador não ter sido escalado no jogo-treino do Benfica na última quarta-feira contra o Sporting da Covilhão. O ocorrido teria irritado o jogador e um suposto áudio do atleta vazou nas redes sociais. O croata foi afastado do elenco.



"Imagina se tu (amigo que recebeu a mensagem) estás na minha situação. Ontem eles tiveram um jogo, e eu fui o único jogador que não entrou um minuto, mano. Jogaram duas equipes. Depois o treinador adjunto (auxiliar técnico) foi lá perguntar ao Jesus: "o Krovi está lá, vai entrar, não?", e ele disse "Não, ele fica lá. Se alguém se lesionar ele entra". Filho da p..., pá. Incrível. E eu não podia ir para casa, tinha que ficar lá", afirmou.

Jorge Jesus retornou ao Benfica na temporada passada, após um 2019 brilhante pelo Flamengo. Sem conseguir repetir o bom desempenho do Rubro-Negro na Europa, o técnico vem recebendo críticas em Portugal.