Publicado 09/07/2021 10:44 | Atualizado 09/07/2021 11:42

Estados Unidos - A pandemia da Covid-19 levou um jogador a ser negociado no futebol norte-americano. O jogador Erik Hurtado, nascido nos Estados Unidos, se negou a tomar a vacina para a doença e acabou sendo negociado pela sua equipe: o CF Montreal. O seu destino será o Columbus Crew, dos EUA.

"Estávamos muito satisfeitos com o Erik, mas ele não foi vacinado e a situação começou a se tornar problemática. Ele assumiu que não se sentia confortável em tomar a vacina e nós decidimos aceitar este negócio que acaba por ser bom para os dois lados", afirmou Olivier Renard, dirigente da equipe do Canadá.



De origem mexicana, o jogador, de 30 anos, fez quase toda a sua carreira atuando em equipes da MLS. Antes do Montreal, ele atuou pelo Santa Clara Broncos, dos EUA, pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, pelo Sporting KC e pelo Swope Rangers. Sua única experiência fora foi no Mjondalen IF, da Noruega.