Flamengo conquistou Brasileiro e Libertadores em 2019Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

Publicado 09/07/2021 11:14

Rio - O atacante colombiano Orlando Berrío está de clube novo. Ele foi anunciado como reforço do América-MG para a disputa do Brasileirão. O jogador, de 30 anos, assinou com o Coelho até o fim da temporada atual.

Berrío Divulgação / América-MG - Alexandre Vidal / Flamengo

"Alô, torcida. Aqui quem fala é Orlando Berrío. Estou muito, muito feliz de fazer parte deste clube centenário. Estamos juntos e daqui a pouco estou aí!", disse o jogador em vídeo publicado pelo clube.

Orlando Berrío defendeu o Flamengo de 2017 a 2020. Contratado após ser campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, o colombiano nunca conseguiu se firmar como titular do clube carioca.



Campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2019, o atacante atuou em 82 jogos e marcou sete gols com a camisa do Flamengo. Antes de fechar com o América-MG, ele estava atuando no Al-Khaleej, dos Emirados Árabes.