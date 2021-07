Philippe Coutinho - AFP

Philippe CoutinhoAFP

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 14:05

Marselha (FRA) - O destino do brasileiro Philippe Coutinho segue indefinido. Com o Barcelona dando sinal verde para negociar o meia, diversos clubes europeus vão mostrando interesse na contratação do jogador de 29 anos. Depois de Arsenal, Everton, Leicester e Milan, a bola da vez é o Olympique de Marselha. Segundo o jornal francês "La Provence", a equipe do volante Gerson, ex-Flamengo, pretende anunciar um grande reforço e o periódico aponta favoritismo no nome de Coutinho.

O Marselha pretende vir forte para a próxima temporada. O time de Jorge Sampaoli já conta com Gerson, com o volante francês Guendouzi e com o atacante Ünder. Para o jornal, Philippe Coutinho seria a contratação ideal para fechar o elenco dos franceses, que ainda prepara o anúncio do zagueiro Luan Peres, do Santos.

Publicidade

No início desta semana, circulou na imprensa espanhola que o clube catalão deve abaixar os valores para vender Coutinho. Uma proposta de no mínimo 20 milhões de libras pode ser o suficiente para assinar com o meia brasileiro, que fez apenas 14 jogos na temporada 2020/2021 com a camisa do Barcelona.