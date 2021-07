André Jardine - Foto: Mauro Galvão/CBF

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 14:43 | Atualizado 09/07/2021 14:45

Rio - Nesta sexta-feira (9), em entrevista coletiva, o técnico da seleção olímpica, André Jardine, comentou sobre a ausência do zagueiro Lyanco, que em maio, o Lyanco fez críticas a CBF após ter sido convocado. Além disso, falou também sobre as novas convocações para os Jogos Olímpicos.

A situação do Lyanco envolve muito o Torino, que foi um clube que nesse processo olímpico, especialmente no Pré-Olímpico, dificultou bastante as situações, inclusive do Lyanco. A liberação dele foi muito discutida, foi muito difícil para o Pré-Olímpico. Ele também vinha de lesão, mas acredito que ele teria condições de se recuperar a tempo. Já naquele momento o Torino foi duro e não cedeu em momento nenhum. O Brenner, que é um zagueiro também do Torino, sempre esteve no nosso radar, mas sempre envolveu essa dificuldade com o clube, que é natural em alguns clubes. Infelizmente, eles não valorizam as Olimpíadas. Claro que estamos sempre avaliando as posturas dos jogadores em todos os cenários. Não só no campo, são só tecnicamente, mas tudo que envolve a postura que a gente acredita ser a ideal de um jogador para a Seleção. A gente leva tudo em consideração".



"Mas realmente pesou na convocação tudo que o Graça fez. Volto a dizer que ele foi um jogador muito importante no Pré-Olímpico, que se mostrou capaz de resolver no momento mais difícil, contra o principal adversário (Argentina), assim como o Fuchs. Mesmo sabendo que ele vem desse tempo inativo, nós apostamos muito. E no caso dele, ele foi um jogador que já foi para a Europa negociando sua liberação para as Olimpíadas, e isso foi muito importante. Quando tivemos a possibilidade de convocar mais quatro jogadores, também tínhamos que agir rápido, sem muito tempo para negociações, e os jogadores que já tinham essa situação acordada, ajudaram. No caso do Fuchs, a gente pensa que vamos conseguir condicionar ele, já que foi um jogador que chegou rapidamente. Vamos ter 20 dias até a estreia, e acreditamos que vamos poder condicionar muito bem, porque é um jogador muito inteligente, com condição técnica muito grande, e a gente fica muito satisfeito com o quarteto de zagueiros que convocamos", concluiu Jardine.

Além disso, citou os motivos por ter convocado o zagueiro Ricardo Graça, que fez parte do Torneio Pré-Olímpico de 2020, e atualmente, é reserva do Vasco e disputa a Série B.

"É uma felicidade poder premiar um jogador que foi em com a gente no Pré-Olímpico. Foi acionado talvez no período mais crítico da competição, no jogo mais importante que a gente teve, diante do nosso maior adversário, em um clássico que valia muito para a gente, e de uma grande resposta. Mostrou personalidade, se adaptou muito rápido à nossa maneira de jogar, é muito querido por todos os atletas. A convocação dele premia o trabalho que ele teve aqui com a gente, mas também o trabalho dele no Vasco. É um jogador que não tem sido titular o tempo todo, mas joga muito bem quando acionado. A gente nunca deixou de prestar atenção nele, e foi com muita satisfação que a gente o convocou. Temos certeza que vai dar conta do recado mais uma vez".