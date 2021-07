Casagrande - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 17:50

Rio - Após a derrota da seleção brasileira para a Argentina, o comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande fez críticas ao rendimento da equipe verde e amarela. Na opinião do ex-jogador do Corinthians, a equipe de Tite não tem condições de lutar pelo título da Copa do Mundo de 2022.

"Uma seleção, para ganhar um título importante, precisa de atacantes que decidam jogos ou um time em que os gols sejam distribuídos entre muitos jogadores. Nós não temos nem uma coisa, nem outra. Vamos para a Copa de 2022, no Catar, para participar. Nós não estamos acostumados com essa situação", afirmou.

Além disso, Casagrande ainda sugeriu mudanças no comando da seleção brasileira. O comentarista afirmou que Pep Guardiola seria o nome ideal para treinar o Brasil.



"O Romário falou que o Tite atrapalha a Seleção e disse que o Guardiola seria a melhor opção. Concordo plenamente com ele. Seria uma experiência espetacular para mudarmos essa mentalidade pragmática que o Tite colocou na Seleção", disse.