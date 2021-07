Messi e Neymar - AFP

Messi e NeymarAFP

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 17:17

Rio - Horas após a derrota para a Argentina na final da Copa América, o atacante Neymar utilizou as redes sociais para falar sobre o vice-campeonato da Seleção. O jogador afirmou que não aprendeu a conviver com as derrotas no futebol, mas fez questão de reconhecer o talento de Lionel Messi.

"Perder me machuca, me dói… É coisa que eu ainda não aprendi a conviver. Ontem, quando perdi, fui dar um abraço ao maior e melhor da história que eu vi jogar. Meu amigo e irmão Messi. Fiquei triste e falei para ele: “fdp, você me ganhou”. Fico triste demais por ter perdido. Mas esse cara é f...! Tenho um respeito muito grande pelo o que ele fez pelo futebol e principalmente por mim. ODEIO PERDER!!!! Mas desfrute do seu título, o futebol te esperava por esse momento! Parabéns hermano, hdp", escreveu em seu perfil no Instagram.

Neymar e Messi atuaram juntos no Barcelona, tendo sido campeões da Liga dos Campeões. Atualmente no PSG, o brasileiro vive a expectativa de novamente jogar ao lado do argentino que recebeu uma oferta do clube francês.