Ônibus do Inter de LimeiraCBF TV

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 16:19 | Atualizado 11/07/2021 16:46

Rio - Uma cena pouco comum aconteceu neste domingo no Estádio Elcyr Rezende de Mendonça, em Bacaxá, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O ônibus que transportava a delegação da Inter de Limeira acabou atingiu um dos postes do estádio ao tentar estacionar, derrubando a estrutura juntamente com parte dos refletores.

IMPRESSIONANTE!!



Ônibus da Inter de Limeira derrubou um dos postes de refletores no estádio do Boavista! pic.twitter.com/gsA67Oeymu — Leandro Mamute (@LeandroMamuteTV) July 11, 2021

Apesar do ocorrido, nada demais mais grave aconteceu. O clube paulista tranquilizou a todos em nota divulgada nas redes sociais. "Informamos que o ônibus que transportava a delegação da Internacional na tarde deste domingo (11), ao adentrar o Estádio Elcyr Resende, acabou colidindo com sua parte lateral contra um poste de iluminação. Apesar do susto, todos os passageiros, incluindo os dois motoristas, nada sofreram", disse a nota.

Inter de Limeira e Boavista, que se enfrentam neste domingo, fazem parte do grupo 7 da Série D. A equipe de Bacaxá está na terceira colocação da chave, enquanto o clube paulista ocupa a lanterna. Quatro equipes avançam para a próxima fase do torneio.