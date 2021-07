O apresentador Benjamin Back - Reprodução

O apresentador Benjamin BackReprodução

Por Lance

Publicado 11/07/2021 19:17

Rio - O apresentador do SBT Benjamin Back acredita que a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, neste sábado, na Copa América deva servir de lição para que o futebol nacional dê, na visão dele, "um passo atrás" para que o Brasil volte a ser referência no esporte mundial. Benja opinou que a CBF deve trocar antes da Copa do Mundo o treinador Tite e trazer Jorge Jesus para o cargo na comissão da Amarelinha.

"O jogo foi muito ruim. Não interessa, porque final precisa ganhar. E a Argentina ganhou. Estou preocupado. Gosto muito do Tite, mas, se a CBF não mudar hoje, o Brasil corre o sério risco na Copa 2022, dependendo do grupo, de não passar nem da primeira fase. (...) Eu traria o Jorge Jesus para ser técnico da Seleção. Já trabalhou aqui, não tem problema com a língua. Agora, do jeito que está, não dá", disse ele via Instagram

Em outra rede social, Benja ainda criou polêmica entre os internautas. Enquanto muitos acreditam que a Seleção líder da Eliminatória para a Copa do Mundo com Tite e que vinha mantendo uma sequência de vitórias antes da Copa América deve seguir seus trabalhos, outros fizeram coro com Benjamin Back e apontaram a solução.

Na visão do jornalista, a Seleção Brasileira precisa de um treinador que tenha a convivência com os treinos que são feitos nos times de ponta da Europa e que, para dar "um passa atrás", seria cabível ter uma novidade no comando da Amarelinha: um treinador estrangeiro.

"Não é que eu não gosto do Tite. De novo: Eu adoro o Tite como pessoa, é o maior técnico da história do Corinthians e não acho que tem que tirá-lo para colocar outro treinador brasileiro. Colocar o Renato Gaúcho na Seleção também não vai resolver nada. A gente tem que dar um passo para trás. Do mesmo jeito que a Europa um dia se inspirou no futebol brasileiro para evoluir, a gente tem que dar um passo atrás e se inspirar no que os europeus estão fazendo hoje para voltarmos a evoluir", explicou ele em outro vídeo, e encerrou:

"Hoje tem Inglaterra e Itália, final da Eurocopa. É só assistir. Quem viu sabe que o futebol europeu joga um esporte e nós jogamos outro. Se temos 25 jogadores em um grupo, sendo que 24 atuam na Europa, não dá para você ter um treinador que não vive o dia a dia, não entende o que esses caras fazem lá fora".

Com gol de Di María, a Argentina bateu o Brasil em pleno Maracanã por 1 a 0 e levou mais uma taça da Copa América. Alguns torcedores ainda pediram a saída de Tite. Com isso, além de Messi ter vencido sua primeira competição com a camisa nacional, os "hermanos" empataram com o Uruguai no topo das conquistas da Copa: são 15 para cada lado. O Brasil vem logo abaixo, com 9 canecos.