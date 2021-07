Argentina's Lionel Messi celebrates with the trophy for the championship's Top Scorer, after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) - AFP

Argentina's Lionel Messi celebrates with the trophy for the championship's Top Scorer, after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)AFP

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 00:00

A decisão da Copa América, no sábado, retratou a competição: jogo truncado, excesso de faltas, árbitro fraco e incapaz de conter a violência. Nada a reclamar quanto ao resultado, ganhou quem errou menos. A Argentina mereceu fazer a festa, comemorando em pleno Maracanã a quebra de um jejum de 28 anos sem títulos. A seleção brasileira só ganhou no quesito duelo individual. Sem brilhar, Neymar foi melhor do que Messi (foto). O pior estava fora de campo: Tite errou tudo que tentou fazer, da escalação às trapalhadas na hora das substituições. Quando bateu o desespero, empilhou atacantes à espera de um milagre. Mesmo assim, o goleiro Emiliano Martinez foi receber a medalha com a roupa limpinha. Temos um ano e meio até a Copa do Mundo no Catar. Parece muito, mas não é. Reafirmo a minha preocupação com o desempenho das seleções sul-americanas, inclusive a brasileira, que estão jogando futebol à moda antiga do tempo em que Don-don jogava no Andaraí.





Publicidade

NOVO COMANDO

Renato vai pegar bom elenco, jogadores jovens e promissores na base à espera de oportunidade, tudo como gosta. Sua missão será fazer funcionar a máquina que está emperrada. O departamento de futebol do Flamengo precisa de ajustes, acertar a sintonia fina entre os setores técnico, físico e médico. Isto feito, bastará afastar as malas que metem o bedelho onde não são chamadas para que as coisas voltem a funcionar naturalmente.

Publicidade

PEDALADAS

Publicidade

Felipão levou baita susto quando viu o tamanho do elenco profissional do Grêmio: 44 jogadores, quando o ideal é de, no máximo, 30. Já mandou afiar o tesourão.

Tite não está ameaçado no cargo. CBF confia no trabalho dele. Jogando desse jeito, a ameaçada é a Seleção.

Publicidade

Palmeiras cresce no Brasileirão e abre vantagem na liderança ainda sem o Dudu. Olho nele.

Publicidade

BOLA DENTRO

A vitória de virada do Fluminense por 2 a 1 sobre o Sport, dentro da Ilha do Retiro, com equipe desfalcada de alguns titulares, foi o destaque na rodada.

Publicidade

BOLA FORA

Publicidade

Galera no Maracanã sem máscara, aglomerada e fazendo festa. Tudo que a Prefeitura precisava para negar novos eventos-testes com público.