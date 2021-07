Marcelo Benevenuto - Bruno Oliveira / Fortaleza

Rio - A diretoria do Fortaleza aprovou e desempenho de Marcelo Benevenuto e pretende comprar o zagueiro do Botafogo. Emprestado pelo alvinegro até o fim de 2021, o defensor conquistou a torcida do leão e é titular absoluto na equipe de Juan Pablo Vojvoda. A informação é do portal "Diário do Nordeste".

A diretoria do Fortaleza estuda a viabilidade financeira desta operação, já que o o clube cearense tem a preferência de compra estipulada no contrato. O processo é parecido ao do volante Éderson, emprestado pelo Corinthians até dezembro com a mesma cláusula contratual de Marcelo.

Marcelo Benevenuto chegou ao fortaleza no fim de Março e forma dupla de zaga atualmente com Titi. A defesa do tricolor é a segunda menos vazada do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa fase, sua chegada ao clube nordestino foi com muita polêmica e resistência por parte da torcida, já que Marcelo foi denunciado no Ministério Público por uma suposta agressão no ano de 2017. Em maio deste ano, o atleta foi absolvido pelo 5º Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro, encerrando o caso.

As ótimas atuações do zagueiro ex-Botafogo renderam a ele a presença na seleção "Bola de Prata", que premia ao fim do ano os melhores jogadores de cada posição na Série A.