Marcelo ChamuscaALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEúDO

Publicado 13/07/2021 14:35

Rio - Após sequência ruim na Série B, o treinador Marcelo Chamusca foi desligado do comando do Botafogo. A decisão foi tomada pela diretoria do clube carioca após grande pressão interna e publicada em Nota Oficial na tarde desta terça-feira (13).

Desde a metade do Campeonato Estadual o trabalho de Marcelo Chamusca era questionado. Chegando com fama de "rei do acesso", as atuações do Glorioso não encantaram contra equipes de menor expressão. No início do caminho foram duas eliminações. O time ficou de fora das semifinais do Carioca e caiu precocemente na Copa do Brasil para o ABC, ainda na segunda fase.

Contratado ainda no fim do Brasileirão 2020, mas só dando início aos trabalhos no Cariocão 2021, Chamusca comandou o Botafogo em 27 partidas na atual temporada. Foram 26 jogos, sendo nove vitórias, 12 empates e 6 derrotas.

O auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia também estão de saída do clube.