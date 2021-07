Lisca - Divulgação

Rio - O Botafogo já tem um favorito para assumir o lugar de Marcelo Chamusca, demitido nesta terça-feira. De acordo com o site "Globo Esporte", o Glorioso negocia a contratação de Lisca, que está sem clube desde que deixou o América-MG, há cerca de um mês.

As conversas entre as partes já iniciaram e o clube tem pressa. O desejo é que, em caso de acerto, ele já comande o time na próxima rodada da Série B, contra o Brusque, no sábado, em Santa Catarina. A expectativa da diretoria alvinegra é boa.

Lisca saiu na frente de outros nomes avaliados pelo Botafogo por já ser monitorado há algum e contar com aprovação interna. Ele já esteve cotado para assumir o Botafogo no ano passado, mas o negócio não andou pois o treinador vivia bom momento no América-MG.