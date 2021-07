Eduardo Baptista - Divulgação

Publicado 13/07/2021 16:12

Rio - Após demitir Marcelo Chamusca nesta terça-feira, o Botafogo mapeia o mercado em busca de um novo treinador. De acordo com o jornalista Wellington Arruda, um dos nomes que está sendo estudado pela diretoria Alvinegra é o de Eduardo Baptista, ex-Fluminense e que atualmente está no Mirassol.

Segundo o repórter, a intenção da diretoria é buscar um nome experiente e que acumule passagens em grandes clubes. Eduardo Baptista se enquadraria neste perfil e estaria dentro da realidade financeira do clube. Além do Fluminense, ele também dirigiu Palmeiras e Athletico-PR

No comando do Mirassol, Eduardo levou a equipe às semifinais do Campeonato Paulista deste ano. No entanto, o clube acabou derrotado pelo São Paulo por 4 a 0.