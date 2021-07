Rogério Ceni - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/07/2021 18:46

Rio - O ex-atacante Emerson Sheik, que atualmente é comentarista do SBT, afirmou em participação no programa "Arena SBT", que alguns jogadores do Flamengo estavam insatisfeito com a forma de trabalhar de Rogério Ceni. O treinador foi demitido na madrugada do último sábado.

"Não queria. É informação. Eu ouvi isso de atletas de dentro do clube. Atletas de dentro do clube não estavam satisfeitos com o Rogério, eu ouvi isso do meu aparelho (celular). A queixa é arrogância de não ouvir, ser o dono da verdade? Não sou eu que estou criando, eu ouvi isso do meu aparelho", afirmou.



Emerson Sheik teve duas passagens pelo Flamengo a mais marcante foi em 2009, quando foi campeão do Brasileiro. O ex-jogador também mostrou confiança em um bom trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo.

"O Renato vai ser campeão pelo Flamengo, Benjamin, pode acreditar. Ele está motivado e as informações são de que o elenco está muito feliz com a chegada dele", disse.