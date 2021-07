Arrascaeta - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/07/2021 16:49

Rio - Um dos destaques do Flamengo, o meia Arrascaeta tem seu nome ligado a possível transferências a praticamente todo o tempo. Em entrevista à rádio uruguaia "Sport 890", o jogador se disse feliz no clube carioca, mas admitiu que existe a possibilidade de atuar no futebol europeu.

"Estamos conversando com o clube e tenho contrato até o final de 2023. Sinceramente, estou em um grande clube aqui no Brasil, sempre falo com Daniel, obviamente tem a possibilidade de se estar em uma equipe que lute por coisas grandes na Europa. Nunca se sabe se pode chegar uma possibilidade. Estou feliz no Flamengo e lutando por títulos de campeonatos", disse.



Arrascaeta serviu a seleção uruguaia na disputa da Copa América e acabou sendo eliminado nas quartas de final para a Colômbia. Sobre a decisão, o uruguaio afirmou ter torcido por Messi, mesmo com Gabigol e Everton Ribeiro fazendo parte da seleção brasileira.

"A decepção é grande porque temos um grupo impressionante e ficamos de mãos vazias novamente. Pessoalmente, queria que a competição fosse vencida pela Argentina pelo Messi, ele merecia ser campeão. Tenho muitos amigos brasileiros, mas acho que Messi merecia esse título", disse.