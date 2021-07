Casagrande - Divulgação

Rio - O comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande comentou a troca de técnicos do Flamengo em participação no "Bem, Amigos!". O ex-jogador criticou a forma como Ceni foi demitido do clube carioca, mas afirmou que a contratação de Renato Gaúcho era algo esperado no clube há algum tempo.

"Esse lugar, depois que o Jesus, estava reservado para o Renato, pelo menos vendo a lógica pelo desenho dos fatos. O que eu não gostei foi de demitir o Rogério Ceni na madrugada, isso é um muito feio. Parece que estavam fazendo as coisas escondido", disse.



Casagrande falou sobre a sua relação com Renato Gaúcho e também afirmou que o técnico havia recebido uma oferta do Flamengo no ano passado.

"Nunca neguei que tenho uma amizade muito forte com Renato, torço por ele mesmo. Fora isso, acho um ótimo treinador. É um cara que faz o time treinar muito bem. Fora os estrangeiros, é o cara que continua sendo o mais próximo para assumir a seleção brasileira num futuro. O Flamengo queria. Depois que o Domènec foi demitido, o Flamengo fez proposta para o Renato, e o Grêmio cobriu a proposta. Ele sempre desejou isso, o Flamengo também, o Renato foi ídolo lá, e eles resolveram alguma incompatibilidade", disse.