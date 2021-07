Ramon - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/07/2021 17:41

Rio - Considerado uma das principais promessas da base do Flamengo, o lateral-esquerdo Ramon teria recebido uma oferta da Chapecoense para que o jogador fosse emprestado ao clube até o fim do Brasileiro. As informações são do portal "Torcedores.com".

A proposta teria sido vista com bons olhos pelo Flamengo, que deseja dar rodagem ao atleta que atualmente está treinando com o time sub-20. No entanto, Ramon teria convencido os dirigentes rubro-negros a permanecer no clube carioca.



De acordo com portal, Ramon está empolgado com a chegada de Renato Gaúcho. O técnico, que tem por característica um olhar mais sensível a base, pode no entender do atleta trazê-lo de volta para o grupo principal. Atualmente, Filipe Luís e Renê são as principais opções para o setor.