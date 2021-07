Arrascaeta e Bruno Henrique festejam no Mané Garrincha - Alexandre Vidal/Flamengo

Arrascaeta e Bruno Henrique festejam no Mané GarrinchaAlexandre Vidal/Flamengo

V Venê Casagrande

Publicado 13/07/2021 20:39

O Flamengo se movimenta nos bastidores para levar a partida contra o Defensa y Justicia, marcado para o dia 21 (quarta-feira), pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, para Brasília para contar com a presença de público.

O Rubro-Negro iniciou esse movimento depois que a Conmebol autorizou a presença de torcida nos estádios nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana, desde que a autoridade local libere e com protocolos médicos estabelecidos pela entidade.

Publicidade

Como o Governo do Rio de Janeiro é contra, o Flamengo logo pensou na possibilidade de levar o duelo para o Mané Garrincha, mas não é um trabalho fácil. Embora já tenha um acordo com a concessionária e o "ok" das autoridades de Brasília, o Rubro-Negro precisa da autorização do adversário, o Defensa y Justicia.

Além disso, o Flamengo analisa os custos para levar o jogo para o Mané Garrincha e aguarda a vistoria que será feita no gramado do estádio. Internamente, o discurso é de que está "encaminhado, mas não está fechado ainda" a alteração no local do confronto. O tempo é curto, pois a definição precisa sair até quinta-feira (15).

Publicidade

O que já está definido é que, caso realmente mande o jogo em Brasília e com a presença de torcida, é que a pessoa apenas conseguirá entrar no estádio caso já esteja vacinada (as duas doses) e também com teste negativo, com sujeito à aprovação do Governo do Distrito Federal.