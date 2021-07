Rodrigo Muniz durante treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodrigo Muniz durante treino no Ninho do UrubuMarcelo Cortes / Flamengo

V Venê Casagrande

Publicado 12/07/2021 20:15 | Atualizado 12/07/2021 20:32

Mais um clube europeu consultou a situação de Rodrigo Muniz, atacante do Flamengo. A Inter de Milão, da Itália, está em contato com os representantes do jovem, promete enviar proposta oficial em breve e promete entrar na briga para ter o centroavante.

As conversas começaram desde a última semana e estão cada vez mais quente entre empresários de Rodrigo Muniz e Inter de Milão. O Flamengo, inclusive, já foi comunicado que o time italiano está em contato e planeja enviar oferta nos próximos dias.

Publicidade

O Al Nasr, clube que tem acordo salarial com o jogador, não desistiu da contratação e conversa com o Flamengo. Os representantes do time dos Emirados Árabes viajam nesta segunda-feira para Dubai e terão reuniões com os "sheiks" para definirem a estratégia para conseguir acordo com o Rubro-Negro. A última oferta foi de € 5 milhões + € 2 milhões, mas o Fla mantém pedida de € 8 milhões.

A questão é: embora já há um acordo entre Al Nasr e representantes de Rodrigo Muniz, a Inter de Milão é vista, tanto pelo Flamengo quanto pelos agentes do atacante, como um bom projeto de carreira para ser trilhado na Europa, mesmo que as condições financeiras sejam menores que as do clube do Mundo Árabe.

Publicidade

O Flamengo topa negociar Rodrigo Muniz, mas aumentou a pedida pelo atacante de € 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) para € 8 milhões (em torno de R$ 48 milhões). Inclusive, essa mudança nas cifras irritou o Atlético de Madrid, clube que enviou documento oficial ao Rubro-Negro, após ter o "ok" da cúpula carioca. Porém, com a mudança no comportamento, os espanhóis não gostaram e enviaram e-mail comunicando que não fariam mais o negócio.

Valorizado no mercado, mas focado no trabalho. Rodrigo Muniz sabe dos interesses dos clubes na sua contratação, mas deu carta branca aos seus representantes para negociarem para manter a concentração nos treinamentos e nos jogos. Em 25 jogos em 2021, o atacante marcou nove gols, sendo um de bicicleta, contra o Red Bull Bragantino.

Publicidade

Muniz tem contrato até mio de 2024, mas não recebeu valorização salarial e ainda tem "vencimentos patamar Sub-20", o que faz a multa rescisória ser baixa para o mercado nacional: R$ 42 milhões. O Flamengo entende que poucos clubes no Brasil podem desembolsar esse valor e não teme uma eventual saída do jogador por essa forma.