Renato Gaúcho no Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

V Venê Casagrande

Publicado 12/07/2021 21:15

Não é só no comando técnico que o Flamengo terá mudanças. Outros setores sofrerão alterações após a saída de Rogério Ceni e a chegada de Renato Gaúcho. A primeira será a promoção de Mauricio Souza de técnico do Sub-20 a auxiliar permanente do clube. O agora ex-comandante da base, ficará no dia a dia do elenco profissional rubro-negro e já iniciou os trabalhos nesta segunda-feira.

Mauricio Souza fará companhia a Alexandre Mendes e Marcello Salles, o Fera, que está e volta ao Flamengo após ser demitido na chegada de Jorge Jesus em 2019, e retornar para breve passagem em 2020. Renato Gaúcho chegou a demonstrar interesse em ter Thiago Gomes, auxiliar com quem trabalhou no Grêmio, mas ele foi recém-promovido no Tricolor Gaúcho, o que dificultou a contratação.

Renato, portanto, decidiu por ter Marcello Salles ao seu lado junto com Alexandre Mendes. Victor Hugo, que era o seu segundo auxiliar nos tempos de Grêmio, não foi junto para o Flamengo, pois já havia trabalhado no Rubro-Negro, mas como preparador de goleiros, e não tem clima para retornar, pelo menos por agora.

A informação do retorno de Marcello Salles ao clube foi publicada por "Flazoeiro" e confirmada pela reportagem.

A outra mudança é o retorno de Márcio Torres para a categoria de base. Rogério Ceni havia pedido para a diretoria que o auxiliar do Sub-20 fosse promovido ao profissional e fizesse parte da comissão junto com o Nelson Simões e o francês Charles Hembert. Com a demissão do treinador, Márcio, portanto, retorna para onde estava e pode assumir o comando técnico do Sub-20.

Outra mudança foi a promoção de Fabinho "Soldado", atualmente Gerente de Inteligência e Mercado do Flamengo. Ele será uma espécie de Gerente de Futebol no dia a dia do clube, sendo mais presente e acumulando funções na rotina do CT Ninho do Urubu. Renato Gaúcho e Fabinho se conhecem de outros carnavais. Os dois trabalharam juntos no Fluminense e chegaram a ser campeões juntos.

A decisão mostra que Gabriel Skinner, atual Supervisor de Futebol do Flamengo e quem estava realizando funções de Gerente de Futebol desde a saída de Paulo Pelaipe, perdeu força nos bastidores.

Para fechar as mudanças, pelo menos por ora, a preparação física do elenco será comandada por Alexandre Sanz, profissional que retornou ao clube em janeiro de 2019 e chegou a ser afastado depois da chegada de Jorge Jesus, mas não foi demitido por ser 'Funcionário Cipa" e não poder ser desligado por conta da lei trabalhista.

A preparação física, nos tempos de Rogério Ceni, era comandada por Danilo Augusto, profissional que chegou junto com o treinador e saiu após a demissão do treinador. Sanz será auxiliado por Roberto Oliveira e Rafael Winicki, outros preparadores físicos do clube.

NOVA ESTRUTURA DA COMISSÃO TÉCNICA:

Técnico: Renato Gaúcho

Auxiliares: Alexandre Mendes e Marcello Salles

Auxiliar permanente: Mauricio Souza

Chefe da preparação física: Alexandre Sanz

Auxiliares na preparação física: Roberto Oliveira e Rafael Winicki

Gerente de Transição: Carlos Noval

Gerente Técnico: Juan Santos

Preparadores de goleiros: Wagner Miranda e Thiago Eller

Supervisor de Futebol: Gabriel Skinner

Gerente de Inteligência e Mercado e "Gerente de Futebol”: Fábio de Jesus, o Fabinho Soldado