Ramon (E) em treino no NinhoMarcelo Cortes/Flamengo

Venê Casagrande

Publicado 14/07/2021 14:50

Rio - O Flamengo rejeitou a oferta da Chapecoense pelo lateral-esquerdo Ramon. O clube catarinense desejava contar com o jogador, de 20 anos, por empréstimo, no entanto, o Rubro-Negro não aceitou a solicitação da equipe da Série A e o jovem seguirá no elenco para o restante da temporada.

Em sua apresentação, Renato Gaúcho falou sobre a sua facilidade de trabalhar com jovens. A expectativa é de que Ramon consiga ter mais espaço no elenco rubro-negro com a chegada do técnico. Ao todo, ele atuou em 12 partidas pelo time profissional em 2021.



Atualmente, Ramon é a terceira opção do Flamengo para a lateral esquerda. Além de Filipe Luís, titular absoluto, o Rubro-Negro ainda conta com Renê como reserva imediato para o setor.