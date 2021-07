'Bruxo' Manuel - Reprodução

'Bruxo' ManuelReprodução

Publicado 14/07/2021 09:47

Rio - O Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, pela Libertadores, na Argentina. Além dos desfalques e da dificuldade de encarar o atual campeão da Sul-Americana, o Rubro-Negro terá pela frente um clube que tinha uma relação íntima com um Manuel, bruxo argentino bastante famoso no futebol, que acabou falecendo no começo do ano.

Publicidade

Manuel, bastante conhecido no futebol argentino, tinha uma foto do emblema do Defensa y Justicia no local em que realizava atendimentos na Argentina. Em entrevista ao "El País" em 2018, ele afirmou que ajudou muito o clube em 2014, quando o Defensa subiu para a Série A do país. Com o passar dos anos, depois da ajuda de Manuel, o clube acabou ganhando relevância cada vez maior no país.



Morto neste ano, o bruxo era um velho conhecido dos torcedores do Flamengo. Em 2017, ele foi convidado pelo Independiente para a final da Sul-Americana. Na ocasião, o clube de Avellaneda levou a melhor e conquistou o título sobre o Rubro-Negro.