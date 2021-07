Rodrigo Caio, atividade no Ninho, 25.03.2021. Alexandre Vidal/Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - As constantes lesões de Rodrigo Caio no Flamengo têm chamado atenção. Por conta disso, o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, afirmou que o Flamengo precisa buscar um novo zagueiro no mercado, já que não está conseguindo contar com o defensor.

"É com dor no coração que eu falo, mas o Flamengo tem que contratar zagueiro. Rodrigo Caio não dá mais. Ele só se lesiona. Fica o tempo todo machucado. Não dá pra contar com ele", disse Sormani.

"Se ele está atravessando a ponte Rio-Niterói de carro, se lesiona. Se vai pra seleção, se lesiona. Se ele pega o elevador, se lesiona. Acho ele um jogador com nível de seleção brasileira, mas não dá pra contar", completou.

Sem Rodrigo Caio mais uma vez, o Flamengo encara o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, ás 21h30, na Argentina.