Everton Ribeiro e Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/07/2021 15:37

Rio - Um dos jogadores de maior qualidade do elenco do Flamengo, Everton Ribeiro tem uma característica rara no futebol brasileira que é a de armação de jogadas. Em entrevista ao canal do YouTube do Flamengo, ele revelou que a sua inspiração vem de um dos grandes atletas que faziam essa função nos anos 90.

"O Alex (ídolo do Palmeiras e Cruzeiro) é uma grande inspiração. Tive pouco tempo com ele no Coritiba, mas sempre foi um jogador que marcou a minha vida, sempre me inspirei na qualidade dele, para mim foi uma grande referência", afirmou.



Sobre Renato Gaúcho, o jogador fez muitos elogios ao novo treinador e ainda "marcou" de encontrá-lo nas praias do Rio de Janeiro nas férias para aprender uma prática diferente.

"Ele é multicampeão, como jogador e técnico, vem para nos ajudar muito. Quem sabe nas férias, ele pode me dar umas aulinhas e me ensinar a jogar futevôlei, que ali ele também é um craque", disse.