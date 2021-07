Maracanã - Foto: Divulgação

Venê Casagrande

Publicado 14/07/2021 19:10

o modelo da Copa América de 2021, anteriormente aprovado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.#CRF — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2021 Rio - O Flamengo solicitou nesta quarta-feira, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a liberação de 10% da capacidade de público no Maracanã para a partida contra o Defensa y Justicia, pela Libertadores, na próxima semana. Em nota, o clube afirmou que utilizou como base o protocolo adotado na final da Copa América, no último sábado.

Apesar de ter feito o pedido, o Flamengo está ciente de que não receberá o aval. A estratégia do Rubro-Negro é fazer o pedido para depois a Prefeitura do Rio não alegar que o clube não fez a solicitação. A tendência é que o confronto contra o Defensa y Justicia seja confirmado para o Mané Garrincha, em Brasília, com público.

Nesta quinta, o Governo do Distrito Federal deve publicar o decreto liberando público nos estádios com capacidade de 25%. Só poderão acessar o estádio torcedores vacinados (duas doses ou Janssen) e testados.