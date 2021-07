Após mais de um mês a serviço da Seleção, Gabigol volta ao comando de ataque do Flamengo na Libertadores - Divulgação

Após mais de um mês a serviço da Seleção, Gabigol volta ao comando de ataque do Flamengo na LibertadoresDivulgação

Publicado 14/07/2021 20:48 | Atualizado 14/07/2021 20:52

Buenos Aires - Na estreia de Renato Gaúcho no comando do Flamengo, Gabigol volta ao comando de ataque no confronto com Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello, em Bueno Aires, pelas oitavas de final da Libertadores. Após a punição imposta pela diretoria, o camisa 9 foi multado e suspenso do jogo contra a Chapecoense, domingo, no Maracanã.

A decisão foi tomada após Gabigol, com diagnóstico da CBF indicando um edema muscular na coxa direita, não cumpriu a determinação da comissão técnica e não se reapresentou ao Flamengo. Ele permaneceu em São Paulo, onde se apresentou à Seleção para a Copa América no dia 11 de junho.

Com a chegada de Renato Gaúcho, o Flamengo tenta superar o desgaste para contar com o seu principal nome, 100% focado. Pedro será sacado para a entrada de Gabigol, que terá Arrascaeta e Michael como companheiros ofensivos.

O Flamengo está confirmado com: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael e Gabigol.