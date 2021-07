Sebastián Beccacece - Reprodução

Publicado 15/07/2021 10:14

Rio - O Flamengo superou o Defensa Y Justicia na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. A atuação do Rubro-Negro não foi convincente, e o placar magro de 1 a 0 não traduz o que realmente foi o jogo. Para o treinador do time argentino, Sebastián Beccacece, o gol do time comandado por Renato Gaúcho foi 'feito de sorte'.

"Fizemos uma partida inteligente para sair buscando na frente contra um grande rival. A procura incessante terá que se repetir para seguirmos mantendo nosso sonho. Temos que repetir isso. O gol deles foi um feito de sorte. Fomos dominantes. Tivemos seis ou sete jogadas muito claras. Ganhamos no mano a mano. Estou orgulhoso dos jogadores por sua entrega. Mostramos uma fortaleza e dignidade que representam muito bem o povo de Varela", afirmou.

A partida de volta, no Maracanã, está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30. Com a vitória na Argentina, o Flamengo tem a vantagem do empate. Mas antes de voltar ao torneio sul-americano, o Rubro-Negro tem um encontro marcado com o Bahia, no domingo.