Mauricio Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Mauricio SouzaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/07/2021 15:06 | Atualizado 14/07/2021 15:13

Rio - O plano A do Botafogo para assumir o comando técnico da equipe não deu certo: Lisca recusou o projeto e é carta fora do baralho. Agora, a diretoria alvinegra mapeia o mercado em busca do alvo ideal para assumir a responsabilidade de tentar levar a equipe de volta à elite do futebol. Um dos nomes é do rival Flamengo, Maurício Souza.

Antes mesmo de Lisca recusar o Botafogo, o nome de Mauricio Souza já havia sido colocado à mesa, mas a falta de experiência em time profissional pesou contra. A prioridade da diretoria é um profissional que já tenha vivido a prova de fogo de comandar uma equipe na Série B.

Publicidade

Mauricio Souza tem a aceitação de Eduardo Freeland, atual diretor do Botafogo e profissional com quem trabalhou nos tempos de Flamengo. O presidente Durcesio Mello também gosta de Mauricinho, como é chamado, mas a decisão será tomada em conjunto na cúpula alvinegra.

Outra facilidade é o baixo investimento. Mauricio Souza, atualmente, não tem contrato que conta com multa rescisória. O vínculo dele com o Flamengo é apenas "CLT", e o treinador não teria que pagar nenhuma quantia para quebrar o compromisso. O salário também é baixo, dentro dos padrões do Alvinegro.

Publicidade

Mauricio Souza está no Flamengo desde 2016, quando chegou ao Ninho para comandar o Sub-17. Mas antes, o treinador trabalhou no próprio Botafogo, do Sub-15 ao Sub-20. Nesta semana, com a chegada de Renato Gaúcho, ele foi promovido a auxiliar permanente do elenco profissional e deixou de ser o técnico do Sub-20.