Lisca DoidoMarcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/07/2021 15:48

Rio - A recusa do técnico Lisca ao Botafogo rendeu uma piada por parte do Íbis. Em resposta a um tuíte do portal "UOL", o clube pernambucano fez uma brincadeira sobre o apelido de "doido" do treinador e o não ao Glorioso.

Dizem que ele é doido, mas não é burro — Íbis Sport Club (@ibismania) July 14, 2021 "Dizem que ele é doido, mas não é burro", escreveu o Íbis.

Sem Lisca, o Botafogo terá que buscar outras opções no mercado. Dorival Júnior, Vanderlei Luxemburgo, Eduardo Baptista e Maurício Souza, auxiliar do sub-20 do Flamengo, são alguns dos nomes especulados pelo Alvinegro.