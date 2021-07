Torcida Jovem Botafogo faz protesto em frente ao Nilton Santos - Reprodução/Twitter

Publicado 14/07/2021 12:15

Rio - Dentre os diversos fatores que culminaram na demissão de Marcelo Chamusca no Botafogo, um deles foi o protesto realizado por torcedores. De acordo com informações do portal "uol", a reunião com a torcida gerou um clima ruim e deixou a situação insustentável.

No dia do protesto, alguns torcedores que estavam presentes afirmaram que o vice-presidente Vinicius Assumpção teria dito que só demitiria Chamusca após acertar com outro treinador. Apesar disso, tanto o dirigente quanto o clube negam este fato.

A decisão de demitir já na terça-feira passou pelo entendimento da diretoria que após o vazamento da notícia seria difícil manter Chamusca, já que a relação com elenco e diretoria ficaria comprometido e dificilmente voltaria ao normal.