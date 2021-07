Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland - Vitor Silva/Botafogo

Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo FreelandVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/07/2021 11:21

Rio - O Botafogo encerrou na última terça-feira o trabalho do técnico Marcelo Chamusca no clube carioca. Pressionado após ficar sem vencer por três jogos na Série B, o Glorioso optou por uma mudança. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", os jogadores alvinegros e o diretor de futebol Eduardo Freeland queriam a continuidade do trabalho.

No entanto, pesou contra Chamusca a irregularidade na Série B, além das eliminações precoces no Carioca e também na Copa do Brasil. Ao todo, o técnico comandou o Botafogo em 27 partidas na atual temporada. Foram nove vitórias, 12 empates e 6 derrotas.



O Botafogo vem trabalhando com duas possibilidades: Lisca, ex-treinador do América-MG e Mauricio Souza, atual auxiliar técnico do Flamengo. Mauricio Souza tem a aceitação de Eduardo Freeland, profissional com quem trabalhou nos tempos de Flamengo, mas há uma ala da diretoria que defende a contratação de um comandante mais experiente em Série B, que é o caso de Lisca.