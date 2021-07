Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia na última quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo teve uma atuação bem questionável. Durante uma live no portal "UOL", Mauro Cezar detonou a postura da equipe na estreia de Renato Gaúcho e disse que ela foi "injustificável".

"O estilo de jogo que o Flamengo adotava independente do técnico desde o Jorge Jesus era imposição, ter a bola e jogar no campo do adversário. Repentinamente, na estreia do Renato o Flamengo jogou recuado o segundo tempo todo, o primeiro tempo boa parte, sem conseguir ficar com a bola, sem conseguir sair jogando, tomando pressão e rezando para o jogo acabar", disse Mauro.

"É claro que sempre há uma ala de torcedores, especialmente aqueles que por alguma razão não gostavam do técnico anterior, que vão tentar justificar o injustificável, o Flamengo jogar dessa maneira é injustificável. Algumas pessoas falam que o Palmeiras joga assim, o Palmeiras é o Palmeiras e o Flamengo é o Flamengo, o Palmeiras tem as suas características, em algumas temporadas prefere esse tipo de jogo", completou.

"No meio do nada o Flamengo vai mudar as características? Então teria que mudar até o perfil do elenco, porque o perfil do elenco do Flamengo não é para isso, não por acaso você vê o Arrascaeta não participar do jogo, o Gabigol não participa do jogo, o Everton Ribeiro muito pouco, porque a bola não passa nos pés dos caras, o time só fica tomando pancada e se defendendo, e o Diego Alves salvando. Essa atuação do Flamengo foi extremamente perigosa, se essa estratégia ou algo parecido for utilizado no jogo de volta, o risco de uma eliminação será muito grande", finalizou Mauro.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 18h15, contra o Bahia, em Pituaçu.