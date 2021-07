Michael - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/07/2021 13:21

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Defensa y Justicia, Michael vem vivendo provavelmente o seu melhor momento no Rubro-Negro. Foi dele também o gol da vitória em uma belíssima jogada individual contra a Chapecoense. O bom rendimento vem fazendo com que técnico receba elogios e tenha a confiança de Renato Gaúcho.

"Michael foi contratado pelo Flamengo pelo que ele vinha jogando no Goiás. Ele é um bom jogador e não desaprendeu a jogar. É sempre muito importante conversar com o jogador, e eu não tenho tido muito tempo para treinar, tenho trabalhado mais no vídeo. Tenho procurado passar muita confiança para eles, principalmente o Michael, que vinha sendo criticado", afirmou o técnico, após a vitória na Argentina.



Considerado a grande revelação do Brasileiro de 2019, Michael chegou ao Flamengo no ano seguinte pela bagatela de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do atleta.

No ano passado, Michael não correspondeu o esperado e acabou recebendo muitas críticas. Na temporada atual, o jogador fez quatro gols, igualando a marca de 2020, em menos da metade dos jogos que atuou no seu primeiro ano pelo Flamengo.