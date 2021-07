Jorge Jesus - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/07/2021 16:56 | Atualizado 16/07/2021 17:03

Rio - Ex-dirigente do Flamengo, Paulo Pelaipe recordou a convivência com Jorge Jesus em 2019. Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira no portal "UOL", o ex- gerente de futebol do clube carioca afirmou que a relação com o técnico português foi bastante especial.

"Todos nós que estávamos no Flamengo aprendemos coisas, nós tínhamos uma forma de trabalhar e algumas coisas a gente ajudava ele, 'olha, aqui no Brasil é assim', explicava e ele entendia. Outras ele colocava as ideias dele, que foram muito importantes para o Flamengo, o grupo de jogadores comprou aquela ideia do Jorge Jesus", afirmou.



Em 2019, o Flamengo conquistou o Brasileiro e a Libertadores em um segundo semestre impressionante e histórico. Ao ser questionado sobre o rendimento daquela equipe, Pelaipe afirmou que as coisas deram certo de uma maneira que dificilmente se repetirá.



"O torcedor do Flamengo, a gente diz, é até um crime querer comparar o Flamengo de agora com o Flamengo de 2019, o Flamengo de 2019 teve um detalhe importantíssimo, o Flamengo fez oito contratações e as oito contratações deram certo, todos os jogadores corresponderam, jogadores que eram desconhecidos, como o Pablo Marí, outros jogadores que não eram valorizados nos seus clubes, o Rodrigo Caio no São Paulo era considerado jogador de condomínio", disse.