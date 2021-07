Michael, atacante do Flamengo - Divulgação

Publicado 15/07/2021 18:58

Rio - Durante o programa "BB Debate" desta quinta-feira, o ex-jogador e comentarista, Zinho, criticou a atuação do Flamengo na estreia de Renato Gaúcho, nos dois tempos contra o Defensa y Justicia, mas elogiou a atuação do atacante Michael.

"O Renato [Gaúcho] gosta do cara aberto na ponta, que dá essa velocidade, e realmente o Renato apostou nisso e nisso ele foi bem. Porque quem que define o jogo é o Michael [...] Mas eu não concordei quando ele tirou o Michael. Pra mim, era o melhor jogador do ataque e ele tirou", disse o comentarista Zinho.

Então assim, venceu, resultado ótimo, mas, tecnicamente, muito abaixo e principalmente os protagonistas do time. Jogaram mal todos eles no mesmo jogo. Foi o pior jogo do Flamengo, nos dois tempos", completou Zinho.