Rodrigo Dunshee de Abranches - Luciano Belford

Rodrigo Dunshee de AbranchesLuciano Belford

Publicado 15/07/2021 18:05

Rio - Nesta quinta-feira (15), o Flamengo se movimentou bastante nos bastidores e conseguiu mudar o local da partida contra o Defensa y Justicia, pelo jogo da volta das oitavas da Libertadores, na próxima quarta-feira, em Brasília. O Vice-presidente geral do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, se manifestou nas redes sociais sobre o confronto.



"Rumo à Brasília, jogo de volta contra o Defensa y Justicia. As passagens de avião vão acabar rapidinho...".

Publicidade

Rumo à Brasília, jogo de volta contra o DyJ. As passagens de avião vão acabar rapidinho..... — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) July 15, 2021 O local da partida poderá receber até 15 mil pessoas, cerca de 25% da capacidade de público no estádio. Por este motivo, todos deverão estar vacinados ou com teste negativo de RT-PCR, nas últimas 48 horas. No entanto, não será permitido para menores de idade, gestantes e pessoas com comorbidade, de acordo com o protocolo da Conmebol. O local da partida poderá receber até 15 mil pessoas, cerca de 25% da capacidade de público no estádio. Por este motivo, todos deverão estar vacinados ou com teste negativo de RT-PCR, nas últimas 48 horas. No entanto, não será permitido para menores de idade, gestantes e pessoas com comorbidade, de acordo com o protocolo da Conmebol.

Com a vantagem de um gol no placar, o Flamengo pode se garantir com qualquer vitória ou empate para obter a classificação. Caso o Defensa vença por 1 a 0, a partida será decidida nos pênaltis, além de qualquer outro resultado favorável aos argentinos.