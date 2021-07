Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/07/2021 14:56

Rio - A passagem de quase cinco anos de Renato Gaúcho pelo Grêmio ficou marcado pela priorização das copas e times mistos escalados no Brasileirão. No entanto, para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, a história deve ser diferente no Flamengo. Para o jornalista, o treinador rubro-negro não deve poupar titulares na competição.

“No Flamengo não tem essa conversa fiada de poupar jogador, colocar time reserva no Brasileirão. O Flamengo tem objetivos grandes, gigantescos pelo investimento. Não se compara os investimentos do Flamengo com os do Grêmio. Lá no Grêmio tinha essa “questão cultural” de ser copeiro, então lá o Renato podia fazer isso. O Flamengo está tentando buscar o tricampeonato e está certo. Do Brasileiro de 1971 pra cá, só o São Paulo conseguiu o tri. O Flamengo está buscando essa hegemonia”, disse Sormani.

Publicidade

“Contra o Bahia será a oportunidade do Renato começar a ajeitar essa máquina que ele está construindo no Flamengo. É mais uma oportunidade de jogar com os titulares. Contra o Defensa y Justicia foi o primeiro teste e não deu para fazer nada. A equipe entrou em campo sem condições de fazer o que ele queria porque não tinha treinado, agora ele tem um pouquinho de treino e vai ter um jogo pra ter esse teste”, concluiu.