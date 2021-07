Flamengo x Defensa y Justicia - 14-07-2021 - Foto - Alexandre Vidal - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo x Defensa y Justicia - 14-07-2021 - Foto - Alexandre VidalFoto: Alexandre Vidal / Flamengo

15/07/2021

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Defensa y Justicia, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, na estreia do técnico Renato Gaúcho, o apresentador André Rizek pediu cautela para o Rubro-Negro no jogo da volta contra os argentinos.

"O Beccacece além de ter dirigido o Racing que eliminou o Flamengo no ano passado, ele enfrentou o Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana e, mesmo perdendo o primeiro jogo na Argentina, ganhou no Brasil e foi campeão nos pênaltis. E na fase de grupos também perdeu para o Palmeiras na Argentina e o derrotou em São Paulo", disse Rizek.

"A gente olha o resultado de ontem e pensa: 'caramba, o Flamengo encaminhou a vaga'. Mas o histórico do Defensa y Justicia mostra que é bom deixar as barbas de molho", completou André Rizek.