Publicado 11/04/2021 15:16 | Atualizado 11/04/2021 15:21

Andréia Sadi publicou fotos, neste domingo, 11, de quando deu à luz os gêmeos Pedro e João e falou sobre o marido, André Rizek, detalhando algumas ações dele no dia do parto.

"Vi um pai nascer, o melhor amigo e marido que eu poderia ter. O amor da minha vida em looping, que eu via por um pano azul no dia mais importante da minha vida. Vi o pai nascendo e que me furou, vendo tudo acontecer em tempo real e eu, tremendo e chorando, só o ouvia narrar os acontecimentos: 'vem, Pedro, vem, João!'. Chegamos em dois, saímos em quatro da maternidade, com aquela sensação de 'meu Deus, agora é com noix, né?'", relatou ela na publicação.